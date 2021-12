Jeanfi : Ce Noël très (très) coquin avec un passager dans l'avion...

Sur scène ou à la radio, le très sympathique Jeanfi Janssens n'a pas sa langue dans sa poche ! Il distribue souvenirs cocasses de ses années comme employé d'Air France et anecdotes sur sa vie amoureuse mouvementée ; entre petit-ami qui lui a laissé des dettes, demande en Pacs à la pizzeria et relation avec un Allemand prénommé Mustapha. Lorsqu'il était célibataire, il avait notamment eu une petite aventure sexuelle le temps d'un trajet, en plein Noël.

C'est dans l'émission des Grosses Têtes que Jeanfi Janssens a relaté cette histoire décalée, en novembre dernier, alors que sa camarade Michèle Bernier cherchait à savoir s'il avait déjà "détaché des ceintures" à bord... "Ça m'est arrivé... Vingt ans de carrière, tu penses bien que j'ai eu une ou deux petites aventures dans l'avion ! C'est quand on faisait les relèves de plateformes pétrolières, Total Fina Elf ça s'appelait à l'époque, on emmenait les gars qui allaient rester sur les plateformes trois mois et on ramenait ceux qui étaient restés trois mois...", a d'abord relaté le protégé de Laurent Ruquier pour évoquer le contexte.

C'est donc lors d'un vol de ce type que Jeanfi Janssens, qui aux dernières nouvelles n'est plus un coeur à prendre, a eu une aventure sexuelle dans un appareil. "Une fois, je me souviens, c'était un soir de Noël. On partait au Gabon avec des gars, et il y a un des gars qui dit : 'Oh, c'est mon premier Noël sans ma famille.' Tout ça, tout ça... Je lui dis : 'Oui, mais quand même, vous allez sur une plateforme pétrolière ! Ça fait gagner des sous, ça vaut le coup de passer un Noël dans l'avion.' Et il me dit : 'Oui, mais bon...' Et puis, pendant le vol, c'était un vol de nuit, il me dit : 'Tu t'assiérais pas à côté de moi pour boire un coup ?' Donc je lui dis que j'ai pas le droit : 'Vous vous rendez compte, je suis en uniforme, je ne peux pas boire un coup avec un client.' Alors il dit : 'Oh, tout le monde dort, il y a personne !'", a-t-il ajouté.

Bien évidemment, ce qui devait arriver, arriva entre les deux. Jeanfi Janssens avait alors accepté de "boire un petit coup de rouge" avec le passager en question, tout en prenant grand soin de rester aux aguets "parce qu'il ne faut pas que je me fasse engueuler quand même...", dit-il. "Je bois un coup, et il me dit : 'On ne ferait pas un petit truc dans les toilettes ? Tu me ferais pas une gâterie ?' Alors je dis : 'Quand même... bon d'accord ! Je lui dit qu'on se retrouve dans les toilettes dans 5 minutes (...) Je suis allé voir l'hôtesse derrière et je lui ai dit : 'Tu fais attention parce que je vais sucer le passager là-bas' Et elle me dit pourquoi ? Je lui ai dit : 'Bah pour fidéliser la clientèle !", a-t-il conclu son histoire, sous les rires de tous ses camarades.