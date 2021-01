Jeanfi Janssens accro à la chirurgie esthétique : l'humoriste "en a trop fait"... mais ne s'arrête plus

Ce mercredi 6 janvier 2021, Jeanfi Janssens est de retour dans l'émission Recherche appartement ou maison, sur M6, à l'occasion d'un numéro "spécial extérieur". Et l'extérieur, c'est quelque chose qui compte pour l'humoriste, qui s'est longtemps donné du mal pour conserver les apparences. Son physique, par exemple, est le fruit du long travail de plusieurs chirurgiens, comme il l'avoue régulièrement sans honte... quitte à admettre avoir parfois abusé. "Pendant un moment, j'en ai trop fait, expliquait-il sur les ondes de la radio Voltage. À un moment, tu peux te perdre et ne pas connaître ta limite, tu trouves ça magique de remplacer un trou par une bosse. Tu veux tout faire, tu veux avoir une peau de bébé..."

Je voulais être belle quand même !

On aurait pu croire que ces confessions étaient le résultat d'une longue réflexion et qu'elles signifiaient que les bistouris n'approcheraient plus jamais de son visage. Mais non. En mai 2019, le chroniqueur des Grosses Têtes se faisait chambrer par ses collègues, sur RTL, après s'être offert "un coup d'éclat", qui lui aurait décalé la ligne frontale et aurait fait "basculer ses cheveux vers l'arrière". "La semaine dernière, on tournait mon DVD [la captation de son spectacle Jeanfi Décolle, NDLR], précisait-il. Et je voulais être belle quand même !"

Deuxième passage dans "Recherche appartement ou maison"

Retour à la case départ pour Jeanfi Janssens qui avait déjà fait appel à Stéphane Plaza... il y a huit ans ! Hélas, à l'époque, l'humoriste n'avait pas reçu de financements de la banque puisqu'il était dans le rouge à cause d'un ancien compagnon qui l'avait escroqué. "À ce moment-là, la France entière a su que j'étais surendetté, car ils étaient obligés de préciser dans le programme que je n'allais pas signer pour l'appartement, se souvient-il auprès du journal Le Figaro. Cette fois, comme je cherchais un appartement à l'achat, je me suis dit que la boucle serait bouclée si je faisais appel à Stéphane. C'est lui qui m'a proposé cette revanche. À 47 ans, il était temps !" Espérons qu'il ne soit pas insolvable à cause de ces diverses interventions chirurgicales...