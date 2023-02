Jeanne Mas : "L'infidélité c'est passionnant", cette philosophie de vie qu'elle a partagée à ses enfants

En juin 2014, Jeanne Mas, qui fête aujourd'hui ses 65 ans, acceptait d'en dire davantage sur sa vie intime dans l'émission M comme Montiel diffusée sur MFM Radio. "Je ne sais pas si j'ai déjà aimé un homme qui ne m'aime pas, je ne sais même pas si j'ai aimé donc c'est encore plus grave. J'ai toujours vu des femmes aimer des hommes qui ne les regardaient pas. Elles sont maso. (...) Dans la vie je suis égale à l'homme, j'ai juste envie de me sentir bien, ça se commande même pas. Je saurais même pas dire ce que j'attends d'un homme, je veux juste le découvrir au moment où il arrive", avait expliqué la célèbre interprète d'En rouge et noir.

"L'infidélité c'est passionnant, ça stimule", avait-elle ajouté. Une philosophie personnelle, qu'elle n'a pas hésité à partager à ses deux enfants, Victoria et Christopher : "J'ai éduqué mes enfants dans la liberté d'être, je ne leur ai jamais dit 'Soyez fidèles'". A noter que quelques années plus tôt, c'est dans les pages de France-Soir, cette fois-ci, qu'elle abordait sa vie sentimentale : "Je ne me suis jamais mariée, ça m'évite l'engagement. Je viens de finir une relation sympa, mais bon, sans plus. Je suis 'archi single' en ce moment. J'attends le coup de foudre. Mais attention, je suis une femme à prendre. Pas un coeur !"

Mes enfants me doivent aucun de leurs talents

"Ce qui me manque le plus ? Partager un verre de vin avec un homme ou des moments plus intimes au lit. Mais j'aime dormir toute seule... L'important, c'est de s'amuser", confiait-elle également à l'ancien quotidien. Mais pour en revenir à ses enfants, elle est très fière d'eux, puisque son fils était récemment en couverture d'un ouvrage culinaire avec elle, tandis que sa fille est devenue romancière. "Je pense que mes enfants me doivent aucun de leurs talents", avait-elle en revanche estimé dans les pages de Gala il y a quelques mois.

"Victoria a eu cette passion de la littérature et cette envie d'écrire très, très jeune. Elle a lu des auteurs que je n'ai jamais lus et que je ne lirai sans doute jamais, parce que je suis branchée sur tout ce qui est homéopathie, bienêtre, biologie, on est vraiment dans des secteurs différents. Quant à Christopher, qui est ingénieur du son, il adore cuisiner, mélanger les ingrédients, chose que je ne fais pas. Ils ont fait leurs propres choix. Je n'ai fait que les respecter et les accompagner", avait-elle poursuivi. Une maman lucide...et admirative !