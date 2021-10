Jenifer amère, ce portrait peu flatteur à ses débuts qui ne passe plus : "J'aurais ouvert ma bouche..."

À l'occasion de la diffusion de l'émission Star Academy : on s'était dit rendez-vous dans 20 ans, diffusée ce samedi 30 octobre 2021 sur TF1, Jenifer est revenue sur son expérience dans le célèbre télé-crochet. Auprès du Parisien, la chanteuse de 38 ans a d'ailleurs relevé un détail qui serait controversé aujourd'hui.

Au journal, Jenifer a retracé son parcours dans la première saison de la Star Academy. Durant son entretien, on apprend d'ailleurs qu'elle avait envoyé son dossier "raturé de partout" et qu'elle comptait faire demi-tour lors du casting. Chose étonnante lorsque l'on sait aujourd'hui qu'elle a remporté le concours de chant, le 12 janvier 2002. Car à l'époque, dans son profil de présentation, les téléspectateurs ont pu lire à son sujet : "Signe distinctif : 1,58 m, 48 kg, 90C". Un détail sur ses mensurations d'antan qui, de prime abord, n'ont aucune importance dans un concours de chant...

"Je ne l'ai pas vu sur le moment. Je pense que je l'aurais dit. Je suis très polie, très respectueuse, mais j'aurais ouvert ma bouche à ce moment-là", a indiqué l'épouse d'Ambroise Fieschi. Et de poursuivre :"En tout cas, aujourd'hui, ça m'aurait fâché. Ça ne regarde personne et c'est beaucoup trop intrusif."

Outre ce détail pour le moins étonnant, Jenifer retire de son aventure de vrais souvenirs et beaucoup d'humilité. "Ça a été un tremplin énorme. Ce n'étaient que trois mois, mais ça a tout changé. J'ai pu enregistrer mon premier album et rencontrer le public. La scène, c'était le plus important. Il y a des gens qui me suivent depuis vingt ans, d'autres qui ont décroché et qui reviennent aujourd'hui...", a estimé cette maman épanouie de trois enfants. Et quasiment vingt ans après sa victoire, la jurée de The Voice a raconté recevoir encore des lettres de fans. Une chose qui "n'existe plus" aujourd'hui suite à la grande utilisation des réseaux sociaux.