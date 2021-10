Jenifer prête à quitter The Voice ? Nikos Aliagas partage un message très touchant

The Voice All Stars , c'est fini ! La grande finale s'est déroulée hier soir sur TF1 et c'est Anne Sila, sans vraie grande surprise, qui a s'est imposée face Amalya, Manon, Terrence James, MB14 et Louis Delort. Le Talent de Florent Pagny a survolé la soirée en duo avec Nolwenn Leroy et en solo sur une reprise de Creep de Radiohead.

Cette grande soirée de divertissement et de spectacle, qui a permis à TF1 d'arriver largement en tête des audiences avec 3,74 millions de téléspectateurs, soit 20,7% de parts d'audience, a aussi été marquée par un grand moment d'émotion de la part de Jenifer. Après la prestation magistrale d'Amalya sur All by myself de Céline Dion , Jenifer a complètement craqué. La coach historique de The Voice a largement laissé sous-entendre qu'elle ne rempilerait pas, déclarant que c'était très probablement de la dernière fois qu'elle serait assise dans ce fauteuil". "Je suis très touchée pour cette aventure qui m'a offert beaucoup de choses humainement, il y a eu beaucoup de grands moments sur ce plateau, ça fait dix ans, j'ai vécu beaucoup de rebondissements. Je voudrais remercier toute l'équipe, tous mes Talents jusqu'à présent. Et surtout Amalya avec qui ça a du sens d'être en finale. Elle fait partie de la première saison, on s'est construite ensemble", a-t-elle d'abord confié.

Nikos Aliagas est alors revenu sur leur relation très spéciale, bien plus que de l'amitié depuis ces vingt dernières années. L'animateur star de TF1 a vu Jenifer prendre son envol après qu'elle a remporté la Star Academy. Et puis ils ont passé de si longues années ensemble dans The Voice. Mais ce n'est plus ici qu'ils entretiendront leur si belle histoire mais "ailleurs" a lâché Jenifer.

Hier soir, Nikos Aliagas a publié un très joli portrait en noir et blanc de sa grande amie sur sa page Instagram, avant la finale. Il était déjà au courant de la décision de Jenifer puisque l'émission avait été enregistrée la veille. "Ma @jeniferofficiel always", a-t-il légendé cette photo, des mots simples mais touchants.