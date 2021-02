Jenifer : Ce célèbre PDG d'Universal qui pensait qu'elle "chantait faux"

Grande gagnante de la première saison de la Star Academy, Jenifer est vite devenue une artiste incontournable de la chanson française avec ses tubes J'attends l'amour, Au soleil, Comme un hic ou Donne moi le temps. Oui mais, toute la carrière de Jenifer aurait bien pu ne jamais exister selon Etienne Mougeotte - ancien vice-président et directeur d'antenne de TF1 - qui révèle que l'artiste a failli être recalée lors du casting de la Star Academy.

Dans son livre Pouvoirs, Etienne raconte que la place de Jenifer dans le château de Dammarie-les-lys était compromise par une autre jeune femme, hôtesse de l'air. Il explique : "Nous cherchons seize candidats. Nous avons assez vite notre compte, mais il nous en manque une. Nous devons départager une hôtesse de l'air et la future Jenifer..."

Pour décider qui de Jenifer ou de la mystérieuse hôtesse de l'air remportera cette dernière place pour l'émission, trois hommes tentent de se mettre d'accord : Etienne Mougeotte, Stéphane Courbit - président de la société Endemol - et Pascal Nègre - PDG d'Universal, qui devait produire l'album du gagnant ou de la gagnante de la première saison de Star Ac'. Si Etienne préférait Jenifer, Stéphane optait plus pour l'hôtesse de l'air, davantage "bimbo" à son goût. C'est finalement Pascal Nègre qui aurait fait pencher la balance pour la jolie brune avec un argument inattendu... "Elle chante faux, mais elle bouge bien !"

Des propos qui risquent de ne pas faire plaisir à la femme d'Ambroise Fieschi qui a depuis réalisé huit albums solo et reçu 8 NRJ Music Awards en tant que Révélation Francophone (en 2003), Artiste Féminine Francophone (en 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 et 2011) et Album Francophone (en 2005). On imagine évidemment que depuis les années et les succès, Pascal Nègre a changé d'avis.