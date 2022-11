Jenifer "complètement brisée" : cet "épisode tragique" qui l'a traumatisée pour toujours

En interview, quelques mois plus tard, elle avait accepté de raconter ses souvenirs de cette funeste soirée. La voix brisée, elle avait d'abord parlé d'un "choc très brutal", avant de décrire ce dont elle se souviendra à vie. "On roulait vite, c'était une autoroute, la voiture qu'on a percutée a été traînée sur des mètres et puis j'ai vu des images que j'aurais pas dû voir, certainement, de la voiture qui était devant, des gens qui étaient à l'intérieur", avait-elle détaillé.

Une voiture dont on ne sait aujourd'hui toujours pas ce qu'elle faisait à cet endroit. "A priori, les feux étaient éteints et ils étaient arrêtés mais il y a une autre version qui dit qu'ils roulaient au milieu, un feu éteint et à faible allure", racontait-elle. "On ne saura jamais exactement".

"Si je n'avais pas été chanteuse..."

La jeune femme et son équipe avaient alors appliqué les premiers gestes nécessaires, un souvenir qu'elle n'oubliera pas de sitôt. "On a attendu les secours longtemps, c'était l'une des nuits les plus longues de ma vie", avait-elle confié. Qui l'a d'ailleurs marquée longtemps : après l'accident, la chanteuse, incapable de remonter sur scène, annule tout et ne recommencera les concerts que de nombreux mois plus tard.

"J'étais complètement brisée, je n'avais plus le courage de remonter sur scène après cet épisode tragique, j'en étais arrivée à presque culpabiliser de 'si je n'avais pas été chanteuse', et 'si je n'avais pas été sur scène', 'si on n'avait pas pris ce van'... Mais avec des si, on peut réécrire beaucoup de choses", explique-t-elle à la fin de l'interview, concluant, la voix nouée, qu'elle a reçu de nombreux mots très durs des internautes qui lui reprochaient, selon elle, "d'exister". Un passage difficile de sa vie dont elle ne parle plus aujourd'hui...