Jenifer revient sur l'affaire du short : "Qui s'y frotte s'y pique !"

Il y a des mots qui résonnent plus que d'autres auprès de Jenifer. Sommée d'enlever son short en plein concert le samedi 3 août 2019 à Saint-Louis, en Alsace, la jeune chanteuse de 36 ans n'a pas voulu laisser passer ça et ne le regrette pas. Mais elle tempère avec recul : "Je suis très respectueuse des gens qui viennent me voir sur scène, que ce soit des enfants ou des adultes, mais les remarques sexistes, bien évidemment, je ne les cautionne pas, et je le fais savoir, explique la jurée de The Voice à Nice Matin ce jeudi 8 août. Je ne voulais pas que ce type se fasse huer, et je ne l'ai pas vraiment sorti non plus. Il y avait sa femme qui riait à côté, et il ne se rendait pas trop compte de la bêtise de ce qu'il disait."

En l'espace de quelques heures, cette séquence a fait le tour du pays. En pleine tournée de son dernier album Nouvelle Page, Jenifer a accepté de s'arrêter sur la Place du Forum pour prendre part au Festival Conc'Air, lieu du fameux incident. En réagissant à chaud aux propos sexistes de ce spectateur, l'ancienne gagnante de la Star Academy s'est attirée les faveurs d'une importante partie du public français, notamment sur les réseaux sociaux, dont une certaine Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.

Une deuxième vidéo montrait la suite de l'incident et que tout se terminait dans la paix, Jenifer acceptant d'accorder son pardon à celui qui lui demandait plus tôt de se déshabiller. "Qui s'y frotte s'y pique, car je ne me laisserai pas faire, ça s'est sûr, conclut l'artiste corse. D'ailleurs, toutes les filles ne doivent pas se laisser faire. Mais il en a pris conscience et a présenté ses excuses, donc tout va bien, ça s'est bien fini. J'ai moi aussi le sang chaud, mais j'ai aussi beaucoup d'empathie pour les gens, et je sais qu'il y a parfois des maladresses." Une chose est sûre : malgré sa grande mansuétude, Jenifer n'est pas encore prête à vouloir ce genre d'individu dans son équipe...