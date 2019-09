Jenifer : Tentative d'incendie dans son restaurant corse

Jenifer voue un amour éternel à la Corse, dont sa famille est originaire. Elle s'y est tout récemment mariée. Cet amour pour l'Île de Beauté est tel que la chanteuse et comédienne de 36 ans y a investi. Sauf que l'un de ses investissements a bien failli partir en fumée.

France 3 Corse rapporte en effet que le restaurant A Calata, dont Jenifer est l'une des propriétaires, a été victime d'une tentative d'incendie. L'établissement situé sur le boulevard Daniel Casanova, dans le centre d'Ajaccio, a été pris pour cible dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 août 2019.

Les vidéos de surveillance de l'établissement ont permis d'établir, de façon encore très approximative, qu'un ou plusieurs hommes arrivés à moto ont fait irruption aux alentours de 4 heures du matin. Après avoir brisé la vitre du restaurant, il(s) a/ont tenté d'y mettre le feu. Selon les premiers éléments de l'enquête confirmés par le parquet, une bouteille de gaz et un jerrican contenant du produit accélérant ont été utilisés.

Bien que le restaurant n'ait pas été totalement détruit, d'importants dégâts, dont le montant s'élève à 20 000 euros, sont à déplorer. "La porte d'entrée, les murs et les appareils électro-ménagers sont fortement détériorés", détaille France 3 Corse. Cette tentative d'incendie intervient deux mois après la réouverture de l'établissement, qui avait subi des travaux de rénovation.

Pour l'heure, une enquête est en cours et une plainte a été déposée à la DRPJ (Direction régionale de la police judiciaire) d'Ajaccio.

Actuellement en tournée, Jenifer a sans nul doute été très peinée d'apprendre que son restaurant situé face au port Tino Rossi a failli être détruit. La chanteuse, coach de The Voice Kids et comédienne au casting de la mini-série Le temps est assassin (actuellement diffusée sur TF1), a récemment annoncé à ses fans qu'elle se produira le 17 novembre prochain à La Seine musicale (Boulogne-Billancourt) pour célébrer en musique ses 37 ans (qu'elle aura eus deux jours plus tôt).