Jennifer Aniston dévoile le type de rôle qu'elle n'acceptera jamais

Héroïne des temps modernes, sans aucun doute, mais superhéroïne, jamais ! Dans Variety, Jennifer Aniston a expliqué son aversion pour les blockbusters en précisant qu'elle trouvait que le genre "diminuait" l'industrie cinématographique. Et ce serait, entre autres, la raison pour laquelle la comédienne de 50 ans se tourne de plus en plus vers ses premières amours : les séries et les plateformes de diffusion modernes qui vont avec. Après avoir donné la réplique à Danielle Macdonald dans Dumplin' sur Netflix, c'est sur Apple TV+ qu'elle se dévoilera aux spectateurs.

"Ces dernières années, quand les services de streaming en ligne ont explosé tout en conservant une bonne qualité, j'ai commencé à penser, wahou, c'est bien mieux que ce que je fais actuellement, raconte-t-elle. Et puis tu vois les films qui sont mis à disposition en dehors de ça, et la variété diminue de jour en jour. On voit surtout des grosses productions Marvel. Ou juste des choses pour lesquelles on ne m'appelle pas ou des choses qui ne m'intéressent vraiment pas, comme vivre devant un écran vert."

Jennifer Aniston n'a effectivement jamais enfilé de cape, ni de lycra ou de masque, et n'a pas non plus accepté de rôle de faire-valoir auprès d'un justicier aux pouvoirs extraordinaires. Prochainement, le public la retrouvera dans la série comico-dramatique The Morning Show, auprès de Reese Witherspoon et Steve Carell. Elle y incarnera la présentatrice d'une émission matinale quotidienne, bien loin des fragments de cryptonite et autres phénomènes étranges.