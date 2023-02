Jennifer Aniston et la chirurgie esthétique : explications sur ce qu'elle a refait sur son visage

Jennifer Aniston célèbre ses 54 ans, ce samedi 11 février 2023. L'occasion d'évoquer son rapport à la chirurgie esthétique, elle qui a déjà fait refaire son nez. Mais comme elle l'avait expliqué dans les pages du magazine InStyle, elle a eu recours à cette opération pour des raisons de confort et médicales : "Si j'ai eu une opération du nez, c'était pour remettre ma cloison nasale dans l'axe et m'aider à mieux respirer. Maintenant, je respire beaucoup mieux et la nuit je dors comme un bébé."

Une précision qu'elle avait à coeur de faire, car de manière générale, elle semble très réticente à la chirurgie esthétique. "Ce que j'ai vu, ce sont des femmes qui essaient de rester sans âge. Je suis heureuse d'avoir appris de leurs erreurs, parce que je ne vais pas m'injecter un truc dans le visage. Quand je les vois, j'ai mal au coeur. Je me dis : 'mon dieu, si seulement vous saviez à quel point vous aviez l'air plus vieille. Elles tentent d'arrêter le temps qui passe, et l'on sent à quel point elles n'ont pas confiance en elles. Je ne juge pas les gens, mais j'aimerais parfois supplier celles que je connais qui s'apprêtent à en faire de ne pas toucher à leurs visages", avait-elle déclaré il y a plusieurs années pour Yahoo Beauty. Rappelons que l'une de ses meilleures amies, Courteney Cox (avec qui elle a longtemps joué dans Friends) est passée par la chirurgie esthétique et ses excès et a décidé de ne plus y avoir recours.

J'adorerais perdre deux ou trois kilos

Jennifer Aniston assurait également que si elle avait cédé à cette pratique, cela aurait fortement déplu à l'acteur Justin Theroux, son compagnon de l'époque dont elle est désormais séparée : "Il me tuerait si je touche à ma tête ! [rires]". Cet entretien était aussi l'occasion pour la star de Friends d'évoquer son corps. "J'adorerais perdre deux ou trois kilos. Comme ça j'arrive à 50 kg, et je me sens vraiment bien. Mais c'est difficile à cet âge d'atteindre ce poids-là", estimait-elle. A noter que depuis cette interview, l'ex-femme de Brad Pitt possède toujours un corps de rêve.

Son secret ? Une alimentation équilibrée, ainsi que "de la boxe, de la corde à sauter, du sport intensif, et beaucoup de travail avec des bandes élastiques", comme l'expliquait son coach sportif Leyon Azubike au magazine Women's Health en 2021.