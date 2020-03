Jennifer Aniston partage une rare photo de sa chic villa

Comme de nombreuses stars, c'est dans le chic quartier de Beverly Hills, à Los Angeles, que Jennifer Aniston a choisi de vivre pour poursuivre sa carrière dans la Cité des anges. Sur son compte Instagram, rapidement suivi par des millions de fans lorsqu'elle y a récemment débarqué, elle a partagé une photo de sa sublime demeure.

Sur son compte suivi par presque 30 millions d'abonnés, l'inoubliable interprète de Rachel dans Friends a posté une photo de son jardin et a écrit en légende : "La beauté du matin." Une publication sur laquelle on peut effectivement voir un lever de soleil flamboyant sur les hauteurs de Los Angeles. L'occasion aussi de découvrir un peu la propriété de l'actrice américaine de 51 ans... On devine un immense terrain avec terrasse et piscine.

Jennifer Aniston, vue ces derniers mois dans la série The Morning Show, avait déjà eu l'occasion de montrer quelques rares morceaux choisis de la sublime villa qu'elle habite seule depuis qu'elle a rompu avec son chéri Justin Theroux. On avait notamment pu apercevoir un bout de sa salle de bain ou de sa terrasse. Mais c'est dans les pages d'Architectural Digest qu'elle avait surtout décrit avec passion ce qu'elle adore dans sa maison à 21 millions de dollars.

Il s'agit d'une villa construite en 1965 et imaginée par l'architecte A. Quincy Jones, revisitée par Frederick Fisher et plus récemment remise au goût du jour par Stephen Shadley. Elle dispose d'un jardin luxuriant à l'ambiance asiatique dans lequel a été creusée une piscine tout en longueur. Il s'agit de l'oeuvre de la paysagiste Anne Attinger et du spécialiste de l'aménagement de jardins Marcello Villano.