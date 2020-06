Jenson Button bientôt papa : sa fiancée Brittny Ward attend leur 2e enfant

Carnet rose pour Jenson Button. Le séduisant champion de Formule 1 va être papa pour la deuxième fois à 40 ans. Le Britannique et sa fiancée Brittny Ward ont annoncé la bonne nouvelle sur Instagram à l'aide d'un magnifique cliché de la jeune femme, vêtue d'une longue robe blanche, qui caresse tendrement son ventre arrondi. En légende, ils précisent même le sexe de leur futur enfant : "Nous allons avoir une fille ! Nous avons hâte de la rencontrer. Hendrix va être le meilleur des grands frères".

En effet, le couple est déjà parent d'une petit garçon, Hendrix, né en juillet 2019, qui a déjà son propre compte Instagram. Jenson et Brittny n'ont donc pas perdu de temps pour mettre le deuxième en route !

Cette heureuse nouvelle devrait redonner le sourire au pilote automobile qui enchaîne les déconvenues depuis plusieurs mois. Le couple a découvert qu'Hendrix souffrait d'une malformation de la hanche à la naissance et le bambin a été opéré en avril 2020. Une douloureuse épreuve qui ne sera bientôt plus qu'un souvenir. L'opération a été une réussite, comme le précisait Brittny sur Instagram : "Tu es mon héros. Les trois prochains mois seront un vrai challenge, mais ce ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir et je suis certaine que tu ne tiendras plus en place une fois que ce plâtre sera enlevé".

Autre contrariété pour le champion, son mariage avec Brittny ne cesse d'être repoussé. Alors qu'il est fiancé à l'ancienne playmate depuis 2018, il n'a toujours pas pu lui passer la bague au doigt. Les amoureux devaient se dire "oui" en 2019, mais la grossesse surprise de la jeune femme est venue tout chambouler. Et le couple devait se marier finalement en 2020 mais cette fois-ci, c'est le Covid-19 qui les a forcé à annuler la cérémonie. Heureusement, la future Madame Button préfère en rire...