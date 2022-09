Jeremstar victime de plusieurs agressions : il sort du silence et promet de grosses révélations

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Jeremstar. Après avoir traversé une année difficile marquée par de nombreuses crises d'angoisse, un incendie pendant ses vacances à Bali et même une hospitalisation en urgence, le célèbre Youtubeur n'était pas très rassurant ce mercredi 14 septembre. Bien au contraire, il a annoncé vouloir faire un break des réseaux sociaux, la faute à des menaces et des agressions à son encontre.

A travers un message posté sur Instagram, il explique sans toutefois rentrer dans les détails : "Ces derniers temps, j'ai subi plusieurs agressions dont je n'ai jamais parlé. Des menaces de crimes gravissimes à mon encontre font actuellement l'objet d'enquêtes. Face à la violence de ce que je vis et à l'épuisement moral qui en résulte, j'ai besoin de faire une pause." Jeremstar précise que cette pause n'est que temporaire et qu'il compte bien s'exprimer à nouveau pour faire plusieurs révélations. "Je prendrai bientôt la parole, c'est certain, car j'ai beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup trop de choses encore à vous dévoiler sur ce milieu de la télé-réalité et de l'influence. En attendant, je vous remercie pour votre soutien inconditionnel", a-t-il conclu bien mystérieux.

Les internautes lui ont rapidement souhaité beaucoup de courage via des messages bienveillants et chaleureux. "J'espère que tout rentrera dans l'ordre et qu'ils paieront pour ce qu'ils te font !", "Mais comment peut-on être aussi méchant devant une personne en or comme toi ?", "Tu as tout notre soutien Jerem, tu es une belle personne", peut-on lire entre autres dans son fil de commentaires.