Jessica Chastain ravagée par le maquillage ? Des "dommages permanents" sur sa peau

Elle a également expliqué que les séances de maquillage étaient interminables ! "La plus longue préparation de maquillage était de sept heures et demie. J'ai commencé à me préparer et j'ai ressenti une telle panique... J'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur parce que c'est tellement lourd et chaud. J'avais peur. C'était comme faire un vol longue distance tous les jours."

Malgré une hygiène de vie parfaite, des soins quotidiens et une protection optimale contre les agressions du soleil, l'épouse du comte Gian Luca Passi de Preposulo est certaine d'avoir fait subir le pire à son visage. Le résultat est là : lorsqu'elle se démaquille, Jessica Chastain affirme, sur le ton de rigolade, qu'elle ressemble à une femme de 50 ans ! "Quand vous portez ce maquillage toute la journée, tous les jours, son poids sur votre corps étire votre peau. Mais tout va bien, puisque c'est pour mon art."