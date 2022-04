Jessica Simpson métamorphosée : 45 kilos de moins sur la balance, photo à l'appui

Ce n'est pas la première fois que Jessica Simpson dévoile une perte de poids bluffante sur les réseaux sociaux. Comme elle le dit elle-même, il s'agit de la troisième fois. Dans le passé, la femme d'Eric Johnson s'était déjà transformée physiquement. Pour ce faire, Jessica Simpson a fait appel à un coach, Harley Pasternak, le même que celui qui a accompagné la chanteuse Adèle dans sa transformation, et a misé sur un rééquilibrage alimentaire.

Au menu de Jessica Simpson "protéines et légumes" et séances de sport régulières : "Nous avons commencé par faire un entraînement complet du corps, un ensemble de chaque exercice, sans vraiment faire trop d'intensité par partie du corps et augmenter progressivement le volume et l'intensité" révélait son coach dans une interview. Autre conseil donné par le prof à Jessica Simpson : s'éloigner du téléphone et de tout appareil électronique de manière générale.

Si le sport et l'alimentation sont les deux éléments clés d'une perte de poids, Harley Pasternak a également révélé que le sommeil avait toute son importance : "Tant de gens sous-évaluent l'importance du sommeil dans la gestion du poids" déclarait-il. C'est ainsi qu'il préconisait à sa cliente de réduire l'utilisation du téléphone pour gagner en temps de sommeil et atteindre un minimum de 7 heures de dodo par jour. Un défi difficile à suivre quand on est maman de trois enfants mais que Jessica Simpson a réussi haut la main.