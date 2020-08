Jessica Thivenin dégoûtée d'elle-même : elle a repris une très mauvaise habitude

Jessica Thivenin ne cache rien à ses abonnés. Et ce jeudi 13 août 2020, la candidate des Marseillais (W9) a fait une révélation dont elle n'est pas fière.

Cette année, l'épouse de Thibault Kuro a fait son retour dans le monde de la télé-réalité. Si elle n'a tourné que quelques jours pour la dernière saison des Marseillais, Jessica Thivenin est restée lors de toute l'aventure de la saison 5 des Marseillais VS Le Reste du monde, dont le tournage avait débuté début juillet. Avant d'intégrer la luxueuse villa située non loin de Cannes, la belle blonde de 30 ans a été, comme tous les autres candidats, confinée dans une chambre d'hôtel. C'est à ce moment-là qu'elle a repris une mauvaise habitude.

C'était la première fois qu'elle s'apprêtait à laisser son fils Maylone (10 mois) aussi longtemps. Même si elle savait qu'il était avec sa famille et celle de son époux non loin d'elle, Jessica Thivenin était déprimée et cela se comprend. Son moral n'étant vraiment pas au beau fixe, elle s'est remise... à fumer, alors qu'elle avait arrêté il y a un peu plus d'un an.

"Je ne vous ai pas dit, je suis dégoûtée. Combien de fois je vous ai dit de ne pas fumer. En fait ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai été confinée dans un hôtel deux jours avant le tournage. Et en fait, j'était hyper mal de laisser Maylone, du coup j'ai fumé et depuis je refume. Je suis dégoûtée d'avoir repris, j'espère que je vais re-arrêter. j'étais beaucoup mieux quand je ne fumais pas. J'avais plus de goût, ma peau était plus belle, ma voix était mieux. Là on dirait que j'ai celle de Garou. J'espère réussir à arrêter en septembre. Je suis dégoûtée, pas du tout fière de moi", a confié la jeune femme.

Je ne faisais que pleurer

Après avoir conseillé à ses fans de ne pas suivre son exemple, Jessica Thivenin a poursuivi : "Ces deux jours de confinement, je ne faisais que pleurer d'avoir laissé Maylone, je culpabilisais, je me sentais vraiment pas bien. Du coup j'ai fumé une cigarette, puis deux puis trois et j'ai continué. (...) Je suis nulle. Et je sais que si je n'avais pas été en tournage, je n'aurais pas fumé. Mais je n'étais pas bien." Avant de changer de sujet, elle a précisé qu'elle fumait la cigarette électronique. Mais elle a assuré que ce n'était pas mieux.

Espérons pour Jessica que Thibault ne s'en est pas pris à elle comme elle l'a fait en janvier dernier. Lors d'une soirée au restaurant, elle avait révélé que son mari fumait de nouveau. "Il essaye de me mentir ! Il se cache pour fumer ! Ils sont allés fumer, ils se cachent, je vais les buter, ça va pas le faire", s'était-elle agacée.