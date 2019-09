Jessica Thivenin enceinte : photo de son imposant baby bump

Forcée à rester alitée jusqu'a son accouchement prévu pour le 28 octobre 2019, Jessica Thivenin tente tant bien que mal de trouver des occupations. Sur Instagram, la future maman a dévoilé une nouvelle photo de son énorme "bidou" le 7 septembre 2019. Au lit (comme toujours) avec son chéri Thibault, Jessica partage à ses abonnés son quotidien sur Snapchat. Et pour la jeune femme, dur de trouver quoi faire quand on est clouée au lit. Alors, pour se distraire, elle a choisi Netflix et plus particulièrement la série Lucifer.

Dans la journée, les amoureux se sont décidés à regarder un documentaire sur l'accouchement, idéal pour préparer le futur papa à la naissance de son bébé. Complètement effrayé devant les images, l'ancien candidat des Marseillais s'est exclamé : "Je suis choqué là... Il y a un truc comme ça qui va sortir de toi ?" Très inquiet, il a aperçu sur l'écran un papa couper le cordon ombilical de son nouveau-né. Paniqué, il a annoncé : "Je vais tomber dans les pommes, c'est sûr, et je peux pas couper un membre de mon enfant" avant de poursuivre : "Je ne suis pas prêt là, je suis trop heureux mais ça me fait flipper".

Amusée, Jessica a expliqué à son chéri le concept du peau à peau avec son bébé. Finalement, le futur papa a répondu : "Accélère là, je veux faire du peau à peau." Un peu plus tard, l'ex de Julien Tanti a confié qu'elle entrait dans sa 33e semaine de grossesse. Il ne reste donc plus que quelques mois à tenir avant d'accueillir leur bébé qui sera un petit garçon.