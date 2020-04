Jessica Thivenin furieuse contre Thibault : "Je vais le taper !"

Le confinement commence à peser sur le couple de Jessica Thivenin. Si, au début, elle était heureuse de se retrouver avec les deux hommes de sa vie, son mari Thibault Garcia et leur fils Maylone, à temps plein, l'ancienne candidate des Marseillais commence sérieusement à étouffer dans sa grande maison de Dubaï.

Ce mardi 21 avril 2020, la jolie blonde de 30 ans, qui se filmait comme à son habitude sur ses réseaux sociaux, a offert une belle scène de ménage à ses millions d'abonnés. En effet, Jessica Thivenin a littéralement explosé lorsqu'elle a constaté que son époux avait encore une fois oublié de refermer le bouchon de son pot de crème après l'avoir utilisé. Sans filtre, elle s'est alors mise à l'embrouiller en direct. "Tu as quoi sur ta tête, là ? Tu as un masque ! Et pourquoi le bouchon, il n'est pas fermé ?", s'agace-t-elle. Et de s'adresser directement aux internautes : "Je vais le taper ! Je ne supporte plus cette phrase : à chaque fois, il me dit 'j'ai oublié'. Toute la journée, il oublie !", répète-t-elle, furieuse, à maintes reprises. "Et d'allumer ta play, tu l'oublies pas, ça, par contre ! Bon j'abandonne, sortez-moi de ce confinement avec lui, je n'en peux plus !", poursuit-elle, à bout.

J'ai envie de péter un câble

Thibault cherche alors à se défendre tant bien que mal, promettant qu'il compte ranger. Mais à peine essaye-t-il de parler que Jessica Thivenin l'interrompt, hors d'elle. "Tu vas ranger quoi ? Le pot, il est ouvert, après le masque va sécher. C'est bon, je le fais ! 'J'allais le faire', il me dit. Mais quel mytho ! J'ai envie de péter un câble parce que c'est pas vrai, il allait pas le faire, il fait pas, il range pas derrière lui", explique-t-elle avant de donner quelques exemples. "Il enlève un caleçon, il le laisse par terre, il ouvre un dentifrice, il le laisse ouvert. Là, il a fait un masque, et bah ça se voit. Il y en a un peu partout ! Quand il est dans la cuisine, il me laisse la poêle d'un côté, il laisse le feu allumé parce qu'évidemment, ça continue de cuire même s'il y a rien !"

Pas rancunière pour un sou, la jeune femme finit malgré tout par rejoindre son compagnon, toujours affairé devant sa console. "Tu me supportes plus, ça se voit", lui lâche-t-il. La jeune femme feint alors de pleurer : "S'il te plaît, ferme les bouchons..." Heureusement, tout est bien qui finit bien puisque Jessica Thivenin lui assure qu'elle l'aime en dépit de ses mauvaises habitudes. Alors, qui a dit que le confinement en couple était facile ?