Jessica Thivenin trop maigre : son calvaire quand elle était à l'école

Le début de l'année 2020 était synonyme de bonnes résolutions pour Jessica Thivenin. La candidate emblématique des Marseillais (W9) s'est notamment remise au sport afin de retrouver sa silhouette d'avant-grossesse. Et, régulièrement, elle partage son évolution sur Snapchat et parle de ses séances de sport. Mais comme elle l'a précisé le 17 avril, elle n'incite personne à être mince. Elle a d'ailleurs souffert de trop l'être.

Après avoir expliqué qu'elle rentrait de nouveau dans l'un de ses leggings de sport, l'épouse de Thibault Garcia, qui avait pris près de 12 kilos pendant sa grossesse, a déclaré : "Je ne vous incite pas du tout à être minces. Je vous incite à faire du sport, pour la santé, parce que ça fait du bien. J'ai toujours été mince. Même au collège, j'étais très complexée parce que j'avais des problèmes avec mes pantalons. Quand je prenais du 12 ans, ça allait en hauteur. Mais j'étais tellement maigre qu'il fallait limite que je prenne du 10 ans pour mes cuisses. C'était très compliqué pour moi au collège. Après, à l'adolescence et au lycée, ça allait mieux au niveau du poids et des habits. Mais j'ai toujours été mince."

Le principal, c'est d'être bien dans son corps comme la maman de Maylone (6 mois) l'a souligné. Et ce n'était pas son cas après son accouchement. "Je ne me sentais pas hyper mal, mais je ne me sentais pas bien non plus. Quand mon chéri allait me faire un câlin, j'étais gênée, je ne me sentais plus comme avant. Je ne me plaisais pas. Mon chéri ne m'a jamais rien dit, c'est mon ressenti. Ça me dérangeait, même si je n'étais pas hyper complexée", a poursuivi Jessica Thivenin. Elle a donc pris la décision de se remettre au sport et de manger sainement pour retrouver ce corps tant désiré. Elle espère même qu'il sera plus ferme qu'avant.