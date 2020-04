Jessie James Decker : Elle dévoile son ventre ridé à cause de ses grossesses

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont en contact direct avec leurs admirateurs. Jessie James Decker profite du confinement pour s'adresser aux siens. La jeune maman star de trois enfants leur confie un complexe et dévoile son ventre ridé.

Jessie James Decker compte plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram. 3 millions d'internautes qui suivent son actualité et son quotidien, rythmé par son mari, l'ancien joueur de foot américain Eric Decker, et leurs trois enfants, Vivianne, Eric II et Forrest (6, 4 et 2 ans). Samedi 28 mars 2020, la chanteuse de 31 ans a publié un diaporama de 4 selfies, portant l'attention sur son ventre. En bikini rose, elle révèle souffrir d'un complexe, à cause de l'excès de peau occasionné par ses trois grossesses.

"Pour être honnête, je suis encore complexée quand je mets un maillot de bain à cause de toute la peau détendue que mes grossesses m'ont laissée, écrit Jessie James Decker en légende. J'ai travaillé dur pour perdre les kilos de mes bébés. J'ai pris jusqu'à 25 kilos [24,95 kg, environ 55 pounds, NDLR] avec le premier. C'est normal que j'ai autant de peau détendue, deux des trois enfants faisaient plus de 4 kilos [4,08 kg, l'équivalent de 9 pounds, NDLR] et j'étais une des chanceuses à ne pas avoir de vergetures parce que j'ai une peau très élastique, mais j'ai beaucoup de peau détendue à cause de mes gros bébés et du poids que j'ai pris pendant mes grossesses."