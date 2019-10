Jesta (Koh-Lanta) maman complexée : "Je ne mincis plus du tout"

Le poids, un sujet qui inquiète toutes les futures ou jeunes mamans. Durant la grossesse, les femmes prennent en moyenne entre 11 et 16 kg. Et elles s'inquiètent de ne pas les perdre rapidement. Jesta, elle, était plutôt confiante et se disait qu'elle allait rapidement retrouver son poids de forme. Mais la finaliste de Koh-Lanta, l'île au trésor (en 2016) désespère un peu en ce moment. La raison ? Elle stagne comme elle l'a confié sur Snapchat, le 27 octobre 2019.

Durant sa grossesse, la maman de Juliann (né le 15 juillet dernier) s'est fait plaisir et a pris pas moins de 28 kg. Et un mois plus tard, elle avait déjà perdu 14 kg, de quoi impressionner ses abonnés. Le mois suivant, l'épouse de Benoît s'est encore délestée de 6 kg. Mais depuis un mois, Jesta "ne mincit plus du tout". "Bon, en même temps, je ne fais pas grand-chose pour mincir. Mais il serait quand même temps de me bouger les fesses pour perdre les 8 kg qu'il me reste. J'en suis au même poids depuis un mois. Je mange trop, mais je crois que c'est l'allaitement. Je mange beaucoup et je mange hyper gras. Il faut vraiment que je me donne un coup de pied au cul. Mais j'ai trop la flemme, j'aime trop manger", a admis la jeune femme de 26 ans auprès de ses abonnés. Jesta va tenter de se motiver avant les fêtes de Noël, car elle compte bien avoir perdu tous ses kilos de grossesse en 2020.

En plus de ne pas se sentir bien dans son corps, elle a confié ne plus pouvoir se voir en peinture : "Mes sourcils ne sont pas faits, j'ai des poils de partout je n'ai pas le temps de m'épiler, je ne sais plus quoi faire de mes cheveux, je ne fais pas d'efforts pour mes kilos de grossesse, la rééducation du périnée, je ne fais qu'annuler mes séances, donc je ne reprendrais jamais le sport. Le pire, c'est que j'ai rendez-vous le 15 novembre pour faire le laser, c'est pour ça que je laisse pousser mes poils. Je vais faire la moustache, donc je laisse pousser et je ne vois que ça."

Ce mardi 29 octobre, Jesta a précisé qu'avant sa grossesse, elle pesait 63 kg pour 1,78 m et qu'aujourd'hui, elle en était à 72,2 kg. Et elle serait déjà très heureuse si elle arrivait à 68 ou 65 kg. On lui souhaite bien du courage pour qu'à la fin, il ne lui en reste plus aucun ! (de kilos à perdre).