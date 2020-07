Joachim de Danemark : Pourquoi le prince a-t-il été opéré en France ?

Depuis le mois de septembre 2019, Joachim de Danemark, la princesse Marie et leurs enfants vivent à Paris. Colonel de réserve, le frère du prince héritier Frederik y a passé une année de formation au Centre des Hautes études militaires (CHEM) et à l'Institut des Hautes études de la Défense nationale (IHEDN) à l'École militaire. Si son état de santé le lui permet, il doit prendre ses fonctions à la rentrée comme attaché de défense à l'ambassade du Danemark à Paris.

Marie Cavallier - son nom de naissance - est certes née à Paris, mais elle n'avait plus vécu en France depuis près de trente ans. Un retour aux sources qu'elle a dit être ravie de partager avec ses enfants franco-danois dans une interview accordée à Paris Match en décembre dernier. Mais la récente scolarisation d'Henrik et Athena dans une école bilingue de la capitale n'est pas des plus reposantes : "Apprendre dans une autre langue, huit heures par jour, est fatigant. Au Danemark, les journées à l'école sont plus courtes, a affirmé la princesse de 44 ans. L'après-midi est plutôt consacré aux activités physiques et à la créativité. Mais je ne les ai jamais entendus se plaindre (...). Et ici, ils me parlent français. J'en suis particulièrement heureuse."