Jody (Koh-Lanta) en couple : l'ostréicultrice officialise avec son charmant amoureux !

"La vie est un flambeau toujours prêt à s'éteindre. Profitons-en", écrit Jody en légende de cette belle photo de couple. En commentaires, plusieurs camarades de Koh-Lanta réagissent. "Couple goal. On officialise #courageux", écrit Diane. "Trop beaux tous les deux", lance Joaquina, ex-aventurière de l'équipe de l'Est et donc coéquipière du regretté Bertrand-Kamal.

Mais le commentaire le plus drôle vient de Dorian, finaliste récemment devenu papa. "Il faut qu'on parle !", lance-t-il. De quoi amuser Jody, qui répond par un smiley mort de rire. De son côté, Alix, qui a représenté le Sud dans Koh-Lanta, Les 4 Terres et s'affiche très proche de son camarade de jeu Mathieu, réagit à l'intervention de Dorian. "Je n'en peux plus de lui !", lâche-t-elle, elle aussi très amusée.

Rappelons qu'en octobre 2020, après son élimination du jeu d'aventure, Jody avait accordé une interview à Purepeople.com. Cette éleveuse d'huîtres en avait profité pour évoquer sa situation amoureuse. "Niveau personnel, rien n'a évolué depuis Koh-Lanta. Je suis toujours un coeur à prendre", avait-elle confié. Huit mois après cette confidence, tout change pour Jody qui officialise son couple !