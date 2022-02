Joffrey Platel (Police de caractères) a été en couple avec une ex-star de Plus belle la vie

Acteur incontournable de la série Demain nous appartient dans le rôle de Bastien Laval, Joffrey Platel a eu une belle histoire d'amour avec une actrice de Plus belle la vie, Dounia Coesens. Très discrets, le couple avait été photographié il y a plusieurs années dans la boite de nuit Le Réservoir (voir diaporama). Amoureux, ils n'avaient alors pas hésité à afficher leur passion devant les photographes.

Désormais séparé de la belle brune (qui a récemment officialisé son histoire avec Arthur Aumerle), l'acteur a eu de nombreuses opportunités sur le petit écran. En plus d'avoir joué dans la série Demain nous appartient, Joffrey Platel est apparu dans les séries Alice Nevers, le juge est une femme et Profilage. En 2018, il était interviewé par Télé Loisirs et confiait avoir beaucoup accroché avec une autre jolie brune, Jenifer. "J'ai eu le plaisir de la découvrir sur le tournage. C'est quelqu'un d'adorable, vraiment humble et d'une gentillesse incroyable. C'est une belle personne et une très bonne actrice." expliquait-il avec beaucoup d'admiration.

Sur le grand écran, il a joué dans le film Ennemis publics de Karim Abbou et Kader Ayd sorti en 2005. Plus récemment, Joffrey Platel a également joué dans le film Le Grand Restaurant : réouverture après travaux de Pierre Palmade en 2021.

Ce n'est pas tout puisque le beau brun est aussi monté sur les planches et a joué dans de nombreuses pièces comme Tout le monde peut se tromper de Rodolphe Sand, À quoi rêvent les jeunes filles et Les Troyennes d'Agnès Delume ou encore Treize à table puis L'Entreprise de Pierre Palmade. Il a également été à l'affiche de quelques courts-métrages comme Je suis un tombeur de Juliette Tresanini. Sur un tout autre registre, il est également la voix officielle de Radio Nova.

Acteur dans la série Police de Caractères imaginée par Clémentine Célarié, il a incarné l'un des personnages principaux : Etienne de Beaumont. À partir de 2022, il a été remplacé par Xavier Robic. Selon la chaîne, l'acteur n'était tout simplement pas disponible aux dates de tournage prévues par la production.