Johnny Depp en couple avec son avocate ? Camille Vasquez réagit pour la première fois aux rumeurs !

Jeune, d'accord, mais absolument pas prête à se laisser faire ! Très remarquée pendant le procès entre Johnny Depp et Amber Heard pour son intelligence et la clarté de ses arguments, Camille Vasquez, l'avocate de l'acteur semble bien être la gagnante de ces six semaines d'audience, durant lesquelles elle s'est clairement fait un nom auprès du grand public.

Tellement, d'ailleurs, que beaucoup auraient aimé la voir en couple avec son client ! Il faut dire que tous les deux étaient plutôt proches, se prenant dans les bras régulièrement et échangeant de jolis sourires. Une rumeur, cependant, totalement balayée par la jeune femme, qui a expliqué qu'elle était "très heureuse dans sa relation" et que "ce serait vraiment contraire à l'éthique pour nous de sortir avec nos clients".

Assez remontée, elle a même parlé de sexisme, expliquant que tout cela ne serait pas arrivé avec un homme. "J'imagine que tout cela vient avec le fait que je sois une femme qui fait bien son travail", a-t-elle expliqué au magazine People. Quant à ses contacts physiques avec l'acteur, pas question de les renier : "Je suis d'origine cubaine et colombienne, je suis tactile", avance-t-elle. "Qu'est-ce que vous voulez que je dise, je fais des câlins à tout le monde et je n'ai pas honte de ça !"

Une avocate proche de son client

Heureuse de la victoire de son client, qui a fait condamner Amber Heard pour diffamation pour la première fois depuis leur divorce (alors qu'ils se retrouvaient pour la troisième fois au tribunal), elle a ensuite expliqué avoir été déçue que certains médias suivent ces bruits de couloir totalement faux sans les remettre en question. Pour autant, pas question de nier leur amitié.

"Il est assez décevant que certains journaux ou que certaines personnalités aient pu penser que mes interactions avec Johnny, qui est un ami et que je connais et que je défens depuis quatre ans et demi maintenant, puissent être inappropriées ou non professionnelles. C'est très décevant à entendre", continue-t-elle.

"Je me soucie vraiment profondément de mes clients, et nous sommes à l'évidence devenu proches. Mais quand je dis 'nous', je parle de l'équipe toute entière, et bien sûr que cette équipe inclut Johnny". Enfin, celle qui "adore [s]on travail" conclut sur une belle note : "Quand j'aime, j'aime vraiment profondément" qui laisse penser que l'on devrait rapidement la revoir, surtout que sa réputation ne fait que grimper en flèche !

Pour rappel, le couple, marié pendant 15 mois, est en guerre depuis leur divorce en 2016. Amber Heard avait alors accusé le père de Lily-Rose Depp de violences conjugales à la suite d'un abus d'alcool et de substances. Celui-ci, soutenu par ses autres ex-compagnes et niant toute violence, avait répliqué en expliquant que c'était en réalité son ex-femme qui avait été violente avec lui. Lors de leurs deux premiers procès, l'acteur avait perdu et avait dû verser une lourde somme à son ex-épouse. Il avait été ensuite renvoyé des deux franchises dans lesquelles il tenait un rôle régulier, Pirate des Caraïbes et Les Animaux Fantastiques.