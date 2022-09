Johnny Depp en couple avec une belle anglaise ? Le prince Harry et Meghan Markle la connaissent bien...

C'est une nouvelle qui risque de faire couler beaucoup d'encre ! D'après le Daily Mail, Johnny Depp serait en couple avec Joelle Rich, une avocate de 37 ans basée à Londres, qui avait représenté l'acteur en 2020 lors d'un procès en diffamation qui l'opposait au journal The Sun. Une bataille juridique qu'il avait finalement perdue, le verdict ayant été qualifié comme "déconcertant" par son entourage.

Une source a déclaré auprès du magazine US Weekly que "l'alchimie" entre le père de Lily-Rose et l'avocate était "hors du commun" et que c'était "sérieux entre eux". La jeune femme entretiendrait donc une relation amoureuse avec l'acteur, elle qui est "partenaire du grand cabinet d'avocats international Schillings – qui représente également le prince Harry et Meghan Markle" a rapporté le Daily Mail, rajoutant qu'elle est également "en instance de divorce avec le père de ses deux enfants, avec qui elle était mariée lorsqu'elle travaillait Johnny Depp".

Imbroglio sentimental

En revanche, elle ne faisait pas partie de son équipe juridique lors de son procès très médiatisé avec Amber Heard, qui lui doit d'ailleurs 10,35 millions de dollars de dommages et intérêts, comme l'a rappelé le tabloïd britannique. Mais si Joelle Rich n'avait par conséquent "aucune obligation professionnelle" lors de ce procès, elle était tout de même "présente dans la salle d'audience afin d'offrir un 'soutien' à la star de Pirates des Caraïbes". Une affaire qu'elle aurait jugée comme "personnelle" pour elle.

Le journal anglais rappelle également que Joelle Rich n'est pas à confondre avec l'avocate Camille Vasquez, qui avait défendu Johnny Depp lors de son procès avec Amber Heard et qui avait été soupçonnée d'entretenir des rapports plus qu'amicaux avec l'acteur. Ce qu'elle a nié en bloc, le Daily Mail révélant quelque temps plus tard qu'elle était en réalité en couple avec Edward Owen, le cadre britannique de WeWork (société connue pour gérer de l'immobilier en Europe), au moment de ce procès.