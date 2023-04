Jonathan Cohen et Piu Piu : rare apparition des amoureux, main dans la main et radieux

Outre Beyoncé, Rihanna, enceinte, et son compagnon ASAP Rocky (dont l'entrée au sein de la salle n'est pas passée inaperçue et a provoqué l'hystérie du public d'après la vidéo disponible dans notre diaporama), Pharrell Williams ou encore Chris Rock, on pouvait retrouver Gilles Lellouche et sa chérie Alizée Guinochet, Vincent Lacoste, Patrick Bruel, Bernard Arnault, PDG de LVMH, son épouse Hélène et tous leurs enfants. La ministre de la Culture Rima Abdul Malak était venue en compagnie d'Hervé Berville, Secrétaire d'Etat à la mer, Marco Verratti et sa femme Jessica Aïdi, Simon Porte Jacquemus et son mari Marco Maestri ou encore Gims.

Jonathan Cohen aux anges

Bien accompagnée par la femme qu'il aime, Jonathan Cohen était on ne peut plus heureux d'assister avec elle à l'événement. Au Parisien également présents pour le show, l'acteur de 42 ans a confié sa joie et son bonheur d'avoir pris part à un tel spectacle : "J'ai adoré, c'était dément, quel privilège fou d'être là, si près de lui, sourit-il. Jay-Z, c'est mon enfance, il est incroyable, pour un gars qui n'a pas fait de concert depuis 4 ans, il est épatant." Ou comment finir la semaine en beauté !