Jonathan Daval : En couple avec un homme ? Il répond à la rumeur !

Ce week-end, Jonathann Daval, au coeur d'une affaire criminelle qui a défrayé la critique de 2017 à 2020, en prison depuis 2020 après sa condamnation à 25 ans de prison pour le meurtre de sa femme Alexia, pourrait être en couple avec un homme avec un homme. C'est le journaliste Dominique Rizet qui a révélé l'information, au sujet de l'un de ses codétenus plus âgés. Le point de départ de tout ?

Une information qui avait beaucoup fait parler : l'homme avait en effet révélé pendant son procès ne jamais s'être senti à l'aise dans son couple et avec sa femme. Pendant la longue enquête qui l'a concerné, il avait même révélé avoir tué sa femme après une énième dispute concernant un enfant qu'il n'arrivait pas à faire. Beaucoup en avait donc conclu que son orientation sexuelle non assumée aurait pu être en cause dans cette situation, bien que son avocat Randall Schwedorffer ait rappelé que des "enquêtes poussées" avaient été menées sur ce sujet avant la condamnation de son client, sans que rien n'ait été trouvé.

Et le prisonnier a fini par réagir officiellement : par la voix de sa mère Martine Henry, il a nié toute liaison. "Jonathann m'assure que c'est faux, il ne voit pas d'où ça peut venir", a-t-elle révélé au quotidien régional L'Est Républicain. Expliquant que celui-ci a "peur pour sa vie, peur de se faire agresser pour quelque chose qui n'existe pas", elle a enfin rappelé que son fils avait déjà "été jugé" et rappelé son "droit à l'oubli", tout comme son avocat l'avait fait dès samedi dernier.

Alors, fausse rumeur ou volonté de rester discret ? Personne ne le sait pour le moment, mais l'information a effondré les parents d'Alexia Daval, la victime du trentenaire. Sa mère a d'ailleurs également réagi, surprise et désabusée. "Je ne sais pas pourquoi il s'est marié. Quand on se marie, c'est pour créer sa propre famille. C'est comme si c'était hier, et on en apprend encore et encore", a-t-elle expliqué.

Pour rappel, l'affaire Daval remonte au mois d'octobre 2017 : à cette époque, Jonathann Daval avait informé la police de la disparition de son épouse Alexia, partie selon lui "faire un jogging". Quelques jours plus tard, le corps de la jeune femme, assassinée et brûlée, avait été retrouvé dans les bois. Participant aux marches blanches et pleurant dans les bras de ses beaux-parents pendant les obsèques de sa femme, Jonathann Davall avait finalement avoué en janvier 2018 avoir tué sa femme après une énième dispute.