Joséphine Jobert (Meurtres au paradis) : Sa cousine est une star d'Ici tout commence !

Ce lundi soir 9 mai 2002é en prime time sur France 2 sera diffusé un nouvel épisode de la série policière des Caraïbes Meurtres au Paradis. L'occasion pour les habitués du programme de retrouver Elizabeth Bourgine mais aussi la comédienne Joséphine Jobert, dont le nom de famille n'est pas inconnu dans le milieu du cinéma et de la télévision...

En effet, le monde du spectacle est très loin d'être un secret pour Joséphine Jobert qui est la fille du directeur de la photographie Charles Jobert, frère de l'actrice Marlène Jobert. Ce qui fait d'elle la cousine d'Eva Green. Mais les liens familiaux qu'entretient la comédienne de 36 ans avec le milieu ne s'arrêtent pas là puisqu'elle est également la nièce de la sculpteuse Christiane Jobert, elle-même mère de la star d'Ici Tout commence, Elsa Lunghini .

Autant de relations que Joséphine, 36 ans, n'a pas toujours entretenues. "Avec Eva et Marlène, on ne s'appelle pas tous les jours. Pendant les huit années que j'ai passées au Québec, j'ai perdu un peu le contact, mais le côté artistique se transmet dans les gènes, dans les discussions, la passion. Et on comprend les doutes, les remises en question" avait-elle expliqué à Ciné Télé Revue.

Pour autant la jeune femme n'en oublie pas les liens du sang qui l'unissent à ses cousines et sa tante. Elle n'écarte, d'ailleurs, pas la possibilité de les retrouver à l'écran comme pour exaucer un vieux rêves de sa mère. "Si j'ai des scènes avec ma cousine, oui, pourquoi pas [jouer dans Ici Tout commence] ! Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais on s'échange parfois des messages sur Instagram. Ma mère aimerait bien que toutes les cousines jouent ensemble, Elsa, Eva et Moi. Et Potentiellement aussi Marlène. Ce serait assez dingue !" déclarait-elle à Télé-Loisirs le 4 avril dernier. Un projet désormais rendu possible par le futur départ de Joséphine de la série policière de France 2. En effet, la comédienne dira prochainement adieu à son personnage de Florence Cassel, qu'elle incarnait depuis 2015.

Meurtres au Paradis sur France 2, ce lundi 9 mai 2022, à 21h10.