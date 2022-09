Juan Arbelaez : Une ex-Top Chef, cheffe de son restaurant, victime de sexisme voire pire...

Après sept ans d'amour, Laury Thilleman et Juan Arbelaez ont mis fin à leur relation de couple. Une annonce inattendue, balancée en mai dernier sur les réseaux sociaux. Depuis, chacun tente de passer à autre chose. Elle poursuit ses projets et lui aussi, toujours dans la restauration. Durant ces moments difficiles, le chef peut compter sur Tania Cadeddu, qui travaille dans son établissement Vida et qui a participé à la treizième saison de Top Chef diffusée au printemps dernier sur M6. La jolie brune est la petite protégée du cuisinier, auprès de qui elle a beaucoup appris. Et surtout, elle semble enfin vivre sereinement sa passion pour la cuisine.

Lundi 26 septembre 2022, Tania Cadeddu se saisit de son compte Instagram afin de partager deux photos d'elle aux fourneaux, son élément. "Il y a 14 ans, je venais tout juste de commencer mon métier. Comme beaucoup de femmes de mon milieu (et pas que), j'ai dû affronter des remarques sexistes, hors sujet, gênantes, déplacées", se souvient-elle en légende. Amère, elle poursuit : "Je n'ai jamais lâché. Si un homme faisait 2, moi, j'essayais toujours de faire 4. Les années passent, je vois que l'ouverture d'esprit commence à faire son cours. Enfin les professionnels de cuisine reconnus ne sont pas seulement les hommes, mais les femmes aussi en France et en règle générale en Europe... La cuisine doit être variée, comme les saisons, composées de femmes et d'hommes professionnels, qu'ils se respectent mutuellement et ils ont la reconnaissance qu'ils méritent."