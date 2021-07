Julia Roberts stylée... au supermarché !

La ferveur du tapis rouge, la fille de Julia Roberts et Daniel Moder, Hazel, l'a récemment découverte ! L'adolescente de 16 ans a accompagné son papa à Cannes et a monté les marches du prestigieux Festival de Cannes, pour la projection du film Flag Day réalisé par (et avec) Sean Penn. Daniel Moder est le directeur de la photographie du long métrage, qui sortira en salles le 29 septembre 2021.

Hazel a deux frères, un jumeau prénommé Phinnaeus et un plus jeune, Henry, âgé de 14 ans. Leurs parents se sont rencontrés en 2000, sur le tournage du film Le Mexicain. La comédienne en était l'héroïne, et Daniel y était assistant caméra. À l'époque, les deux époux étaient en couple ; Julia sortait avec l'acteur Benjamin Bratt. Daniel Moder était marié à Vera Steimberg. Ils ont divorcé en 2001, année de sortie du film.

Julia Roberts et Daniel Moder se sont mariés le 4 juillet 2002 à Taos, dans l'État du Nouveau-Mexique.