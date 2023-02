Julie Gayet et François Hollande partagent un moment de tendresse : rare cliché du couple dans l'intimité

Entre deux signatures, le couple a donc arpenté les rues et les quartiers de Londres comme n'importe quels touristes amoureux. Pour preuve, l'une des photos en noir et blanc postées par François Hollande (également partagées par son épouse), le montrant de dos, main dans la main avec Julie Gayet, marchant vers le Borough Market en plein coeur de la capitale, non loin du célèbre Tower Bridge. Ces instants intimes d'amoureux ont fait fondre les internautes, ravis de voir que le couple se porte toujours comme un charme : "Allez l'amour", "Le président lover", "Je suis heureuse pour votre union avec Julie que j'apprécie ! Bonne continuation à vous deux."

Bientôt les noces de coton

Le 4 juin prochain, cela fera un an que Julie Gayet et François Hollande se sont dit 'oui' dans la ville de Tulle. Un mariage à leur image, loin du tumulte parisien, simple et entouré de leurs plus proches amis parmi lesquels Benjamin Biolay. L'actrice avait même eu droit à des félicitations en bonne et due forme de la part d'Anne-Elisabeth Lemoine sur le plateau de C à Vous quelques jours plus tard, émission au cours de laquelle la jeune épouse avait dévoilé son alliance. En attendant ce premier anniversaire, les tourtereaux roucoulent et c'est bien tout le mal qu'on leur souhaite !