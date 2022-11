Julie Mauduech : Son ex Serge Hazanavicius a eu un enfant avec une célèbre humoriste

Ce vendredi 11 novembre, France 3 diffuse le film Métisse (1993) de Mathieu Kassovitz avec Julie Mauduech dans le rôle de Lola. Mathieu Kassovitz joue quant à lui le rôle de Félix et Hubert Koundé celui de Jamal. Tous deux jouent les amants de la jeune Lola alors enceinte.

Julia Mauduech et Mathieu Kassovitz ne sont pas seulement liés par le film Métisse, ils ont été en couple. Les deux acteurs ont eu une fille, Carmen, née en 2002. L'actrice a également été en couple avec un autre célèbre acteur, Serge Hazanavicius, père de sa fille Raïka (23 ans) également actrice dans la mini-série Netflix, Les 7 Vies de Léa où elle joue le rôle principal de Léa aux côtés de Mélanie Doutey, Samuel Benchetrit ou encore Théo Fernandez.

Rupture et nouvel enfant pour Serge Hazanavicius

De son côté, après sa séparation avec Julia Mauduech, Serge Hazanavicius a partagé la vie d'une humoriste bien connue du public : Axelle Laffont, avec laquelle il a été en couple jusqu'en septembre 2009. Leur fille de 16 ans prénommée Mitty ressemble trait pour trait à sa maman ! Axelle Lafftont a ensuite été en couple avec Cyril Paglino, candidat de la saison 2 de Secret Story sur TF1.

Du haut de ses 16 ans, la jeune Mitty a pu faire ses premières armes dans la comédie en partie grâce à sa mère qui a réalisé la mini-série Addict diffusée sur Canal + en 2016. En mai 2018, Axelle Laffont avait accordé une interview à Purepeople dans laquelle elle s'exprimait sur la participation de sa fille dans cette mini-série. "Il se trouve que j'ai une petite fille qui baigne là-dedans, qui adore ça, a-t-elle confié. Donc plutôt que de la voir courir les castings, ce qui me stress au plus haut point, comme elle en a très envie, qu'elle est en demande et qu'elle est très talentueuse, je la fais jouer dans mes propres trucs. Elle avait joué dans ma mini-série Addict où elle avait beaucoup de texte (...) Elle m'a dit : 'Je fais que de la figuration'. Elle était frustrée de ne pas avoir de texte."

En tout cas, Julie Mauduech, Mathieu Kassovitz, Serge Hazanavicius et Axelle Laffont ont en commun d'avoir transmis la passion de la comédie à leurs enfants respectifs !