Julie Zenatti agressée sexuellement dans son enfance : confidences émues sur un drame gardé secret

Julie Zenatti a coeur ouvert. Invitée de Philippe Vandel dans l'émission Culture Médias sur Europe 1, la sympathique chanteuse était ravie de parler de son nouveau disque autoproduit notamment porté par le single Tout est plus pop. Mais c'est sur le titre Plein phare qu'elle a été questionnée. Une chanson qui évoque un drame intime.

Julie Zenatti, qui a travaillé avec la chanteuse Rose - qui a "une grande sensibilité" - pour ce titre, a confirmé à l'animateur ce qu'il pensait avoir compris à la lecture des paroles : "Cette chanson parle d'une agression." En l'occurrence, la sienne.

Alors que Philippe Vandel faisait le rapprochement avec L'aigle noir, mythique titre de Barbara évoquant son viol, la chanteuse a confirmé que comme beaucoup d'artistes son vécu lui sert à alimenter ses chansons. "Il y a comme ça des histoires qui font partie d'une vie, et qui ressortent à un moment, sans que l'on sache pourquoi. On a besoin que cela existe. Probablement parce que j'ai une petite fille [Ava, NDLR] qui a 10 ans aujourd'hui", a raconté la star, mariée au comédien Benjamin Bellecour.

Julie Zenatti, qui ne lâchera cependant pas les mots "agression sexuelle" pendant son interview, a ajouté : "Cette chanson-là est le dernier bout de puzzle qui manquait à ces huit albums que j'ai faits." Confirmant être la petite fille victime d'un homme, un jour de printemps à Bastille, qui ne s'enfuira "jamais de sa tête" comme elle le chante dans la morceau, la star a admis être prise de court par l'animateur car elle ne s'attendait pas à être interrogée sur ce titre en particulier. Emue et chamboulée, l'ancienne Fleur-de-Lys de Notre-Dame de Paris a alors été questionnée sur sa lecture du moment mais, pas de chance, elle n'était guère réjouissante non plus ! Julie Zenatti a révélé lire Je suis une sur deux de Giulia Foïs, qui parle d'un viol et du sentiment de honte...