Julien Clerc complice avec son jeune fils Léonard : rares photos, Patrick Chesnais profite de son grand Victor

Le championnat de Ligue 1 Uber Eats poursuit sa route. Le samedi 15 avril 2023, le Paris Saint-Germain a affronté le RC Lens au Parc des Princes. C'est le PSG qui a remporté la victoire à 3 buts contre 1, applaudi par une large foule dont de très nombreux invités de marque. Il faut croire que les pères avaient décidé d'amener leurs fils voir un peu de football ce soir-là puisque, dans les tribunes, beaucoup de duos ont été capturés par les photographes postés au 24 rue du Commandant Guilbaud.

Sur les fameux sièges du Parc des Princes, on retrouve effectivement Julien Clerc - dont la fille Jeanne Herry cartonne actuellement au cinéma avec le film Je verrai toujours vos visages - et son fils Léonard, 15 ans, mais aussi Raymond Domenech avec son fils Merlin ainsi que Patrick Chesnais et son fils Victor. Etaient également présents Franck Gastambide et Elie Semoun, Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne, Nicolas Sarkozy, Antoine Arnault, Jean-Pascal Zadi entouré de membres de sa famille, Guillaume Diop et Aurélien Gay, Paul de Saint Sernin, Xavier Bertrand,Gervais Martel, Esteban Ocon, sa compagne Elena Berri, au côté de Laurent Ocon.

Victor n'avait que 3 ans quand son grand frère est décédé

Julien Clerc est papa de cinq enfants, dont Léonard, né en avril 2008 de sa relation avec Hélène Grémillon, sa compagne actuelle. Le chanteur est même devenu grand-père en 2007 puisque sa fille Jeanne Herry est maman d'un petit garçon prénommé Jules. Patrick Chesnais, de son côté, profite autant que possible de son Victor, son petit dernier de 19 ans, fruit de ses amours avec Odile Roire. Comme vous le savez, le comédien a perdu son cadet, Ferdinand, lors d'un tragique accident de voiture survenu le 13 octobre 2006, dont personne ne se remet vraiment. "Victor n'avait que 3 ans quand son grand frère est décédé et il a grandi avec cette absence, expliquait-il récemment au magazine Voici. L'ombre de Ferdinand prend beaucoup de place et, en tant que parent, c'est compliqué à gérer."