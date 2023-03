Patrick Chesnais, son fils Victor a grandi dans l'ombre de son frère décédé : "C'est compliqué à gérer..."

Il évoque souvent la mort tragique de son fils Ferdinand, décédé à l'âge de 20 ans, le 13 octobre 2006, dans un accident de la route. Marié à l'actrice Josiane Stoléru, Patrick Chesnais a eu trois enfants... dont deux avec deux autres femmes, fruits de ses infidélités. Il a d'abord accueilli Emilie en 1984 avec son épouse, puis Ferdinand en 1986 avec Coralie Seyrig, finalement Victor en 2003 avec Odile Roire. Bien que le schéma familial soit chaotique, la mort d'un membre du clan a été difficile à vivre pour tout le monde. C'est ce que l'acteur raconte alors qu'il assure la promotion de son nouveau livre autobiographie intitulé Lettres d'excuses.

Dans les pages du magazine Voici, Patrick Chesnais explique que cette disparition a, fatalement, eu des répercussions sur sa relation avec ses autres enfants. A plus ou moins grande échelle. "Avec ma fille Emilie, non, assure-t-il. En revanche, Victor n'avait que 3 ans quand son grand frère est décédé et il a grandi avec cette absence. L'ombre de Ferdinand prend beaucoup de place et, en tant que parent, c'est compliqué à gérer." Il faut dire que, pour gérer son deuil, le comédien a passé de longs moments à tenter de rendre justice à son fils. Il a également développé tout un tas de rituels récurrents pour conserver un lien, notamment lors des jours importants ou en période de fêtes.

Il m'a donné un coup de couteau

Dans son livre Lettres d'excuses, paru le 2 février 2023, Patrick Chesnais s'adresse à se proches, ses amis, mais aussi à des institutions, à des lieux ou même à la vie. Aura-t-il une pensée pour cet homme qui l'avait attaqué, par accident, à l'arme blanche il y a quelques années ? "Un jour, lors d'un festival en plein air à Vaison-la-Romaine, j'avais précisé qu'il fallait que je dîne après le spectacle car je ne peux pas manger avant de jouer, raconte-t-il. Il était tard, il y avait tous les élus, j'avais faim et rien ne venait. Mes nerfs ont lâché, je me suis mis à hurler et à insulter tout le monde. Un type qui m'aimait bien tremblait en me disant : 'Je vais vous faire des tartines'. Et dans le stress, il m'a donné un coup de couteau. La soirée est totalement partie en vrille."

