Juliette Arnaud séparée de Michaël Youn : "Je ne me souviens même plus de ce qu'il y a eu de désagréable avec lui"

L'actrice Juliette Arnaud célèbre en ce lundi 6 mars 2023 ses 50 ans. Si on peut aujourd'hui l'apercevoir régulièrement dans des séries-télé, elle a acquis une partie de sa notoriété à la fin des années 1990 en formant un couple explosif avec Michaël Youn. En effet, les deux comédiens sont restés ensemble de 1998 à 2004, c'est à dire au moment où l'humoriste a atteint son pic de popularité en présentant le Morning Live sur M6 (de 2000 à 2002). Avant leur rupture, Juliette Arnaud avait même joué dans le film resté culte Les Onze Commandements, où elle campait son propre rôle.

Mais pourquoi les deux anciens amoureux ont-ils rompu ? Il semblerait, selon les déclarations de chacun, que Michaël Youn, actuel compagnon d'Isabelle Funaro, n'était pas forcément le partenaire le plus facile à vivre. "Je voudrais m'excuser pour tout le mal que j'ai pu faire. J'ai même envie de dire pardon pour tout le mal qu'on a pu faire. Maintenant, on est des adultes responsables, on est tous des pères de famille. Et donc j'ai pensé à tous les gens qu'on avait réveillés, embêtés avec ce mégaphone, c'était pas toujours gentil... Alors j'ai voulu leur demander. Vingt ans après, mieux vaut tard que jamais", avait notamment affirmé l'ex animateur dans cette déclaration en partie dédiée à son ancienne compagne. "T'as pas des gens à faire chier, avec qui t'es marié ?", avait alors rétorqué l'actrice.

C'était de très belles années

Cependant, les deux ont gardé plutôt de bons liens après leur séparation. "C'était il y a longtemps, je ne me souviens même plus de ce qu'il y a eu de désagréable avec Michaël", confiait-elle à Jordan De Luxe en 2018, après avoir révélé avoir été victime d'agressions sexuelles. "C'était de très belles années, on était au début de nos carrières, on avait l'impression que tout était possible. Et on a beaucoup ri, c'était très amusant cette émission. Comme souvent quand on est jeunes et qu'on a pas un rond c'est plus amusant (...) Michaël a des nerfs d'acier", avait-elle déclaré, tout en précisant qu'ils "s'entendaient très bien" encore aujourd'hui. Preuve s'il n'en fallait qu'une rupture amoureuse n'est pas forcément synonyme de la fin d'une amitié.