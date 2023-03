Diaporama : Juliette Arnaud séparée de Michaël Youn : "Je ne me souviens même plus de ce qu'il y a eu de désagréable avec lui"

7 / 20

" C'était il y a longtemps, je ne me souviens même plus de ce qu'il y a eu de désagréable avec Michaël (...) C'était de très belles années, on était au début de nos carrières, on avait l'impression que tout était possible. Et on a beaucoup ri, c'était très amusant cette émission. Comme souvent quand on est jeunes et qu'on a pas un rond c'est plus amusant (...) Michaël a des nerfs d'acier " , avait-elle déclaré en 2018. Rendez-vous avec Juliette Arnaud à Paris le 25 aout 2019. © Cédric Perrin/Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE