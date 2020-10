Juliette Binoche très décolletée, elle fait sensation au Festival de Zurich

View this post on Instagram

Gratulation an Juliette Binoche! Gestern Abend wurde der Golden Icon Award verliehen. Zum ersten Mal ging der hchste Preis des ZFF an einen Star aus Frankreich. #zff2020 #GoldenIconAward #JulietteBinoche Partnerin des Golden Icon Awards ist Credit Suisse. Mehr dazu: https://zff.com/de/festival-info/news/2020/2589/hoechste-ehre-fur-juliette-binoche-am-zff/