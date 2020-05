Justin Timberlake et Jessica Biel : Main aux fesses pour la fête des Mères !

La star de la série The Sinner a elle aussi célébré cette fête des Mères sur Instagram : "Ces deux personnes font qu'être une maman est le meilleur job au monde ! Les moments que je passe avec vous deux sont véritablement les plus précieux, les plus drôles et les meilleurs moments de ma vie. Je vous aime tant tous les deux", a ainsi partagé l'actrice de 38 ans, avec une photo souvenir de vacances au ski en illustration.