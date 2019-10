Justin Trudeau : Après sa blackface, ses excuses à deux petites filles noires

Justin Trudeau ne s'attendait pas à une campagne si difficile. Si sa cote de popularité avait baissé depuis sa prise de fonction en 2015, elle restait toutefois assez haute. Malheureusement, le Premier ministre libéral du Canada est empêtré dans une affaire de blackface qui lui coûte très cher.

Interrogé dans le programme New Mom, Who Dis?, diffusé sur Facebook, Justin Trudeau a répondu aux questions de jeunes enfants et, notamment, celles de jumelles. Des petites filles noires qui n'ont pas manqué de le questionner sur sa blackface (le fait de se peindre le visage pour imiter des personnes noires), dont on a eu connaissance grâce aux révélations du Time. "C'est quelque chose que je n'aurais pas dû faire, car cela blesse des gens. Ce n'est pas quelque chose qui se fait. Je n'en avais pas conscience à l'époque maintenant si. Je suis désolé d'avoir blessé des gens", a-t-il réagi.

Justin Trudeau a poursuivi en confirmant avoir également peint ses mains en noir pour parfaire son costume. "J'ai eu une conversation constructive avec mes enfants [il est le papa de Xavier James né le 18 octobre 2007, Ella-Grace Margaret née le 5 février 2009 et Hadrien Grégoire né le 28 février 2014, NDLR]. J'ai parlé du fait de prendre ses responsabilités après une erreur, du fait de se soutenir les uns et les autres et non pas s'affronter et du fait d'avoir du respect. Je suis désolé de vous avoir blessées, d'avoir blessé des enfants qui font face aux discriminations à cause de la couleur de leur peau", a-t-il ajouté.

Justin Trudeau s'était déguisé en 2001 lors d'une soirée au dîner annuel de l'école privée de West Point Grey Academy, située à Vancouver, où il enseignait. Sur une image en noir et blanc, on pouvait le voir souriant, entouré de quatre femmes, portant un turban, le visage et les mains recouverts de noir. Il avait lors opté pour un supposé costume d'Aladdin...