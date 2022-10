Kad Merad, Nicolas Sarkozy et une immense star de Game of Thrones... les stars au rendez-vous pour le PSG

Si le match face au Benfica Lisbonne revêtait une importance capitale pour le Paris Saint-Germain, il a pris encore plus d'importance quelques heures avant la rencontre avec les informations sorties dans la presse sportive. En effet, d'après les informations de plusieurs médias, la star Kylian Mbappé a décidé de quitter le club au plus vite ! Mécontent du recrutement cet été et du système de jeu de l'équipe, il ne souhaite pas continuer son aventure parisienne. Un véritable retournement de situation pour le joueur de 23 ans qui avait pourtant surpris tout son monde cet été en décidant de rester dans le club de la capitale malgré l'intérêt des plus grands clubs de la planète.

Hier soir au Parc des Princes, Kylian Mbappé était donc particulièrement attendu et il n'a pas déçu en marquant le seul but parisien du match sur pénalty. Malheureusement, son coéquipier Lionel Messi est blessé en ce moment et on a pu le voir en tribunes avec sa femme Antonela Roccuzzo. Il a d'ailleurs profité de la présence de l'une des plus grandes stars de Game of Thrones, Kit Harington, pour prendre une photo avec lui. En effet l'acteur britannique de 35 ans était au stade pour assister à la rencontre, tout comme l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy ou encore l'acteur Kad Merad (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama).