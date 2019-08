Kaley Cuoco : Sa chic villa en vente pour 4,9 millions de dollars

Kaley Cuoco n'est pas près de déménager... En mai dernier, elle mettait en vente sa maison de Tarzana, à Los Angeles, pour la somme de 6,9 millions de dollars. Malheureusement, l'actrice de 33 ans n'arrive pas à la vendre et a donc consenti à un rabais, la proposant désormais à "seulement" 4,9 millions de dollars, selon Variety.

Cette maison, achetée 5,5 millions en 2014 à Khloé Kardashian après sa rupture avec l'ancien basketteur Lamar Odom, dispose d'une surface habitable de 740 m² et comprend notamment six chambres à coucher dont une suite parentale avec trois dressings, neuf salles de bain, une cuisine avec du matériel de chef, une salle à manger et une salle de réception, une bibliothèque ou encore une salle de projection... Quant à l'extérieur, il est proposé avec un espace spa, une piscine, une cheminée en pierre et une cuisine d'été couverte. Le tout dans un quartier très prisé, celui de Mulholland Park.

Kaley Cuoco, qui a fait cette année ses adieux à la série comique Big Bang Theory après douze saisons, avait évoqué son coup de coeur pour cette très chic propriété dans le livre The New Glamour, écrit par le designer. Dans la préface, elle écrivait : "Je suis tombée amoureuse de cette maison, mais aussi de tout ce qui allait avec. La décoration intérieure, les meubles, les pièces d'art, je voulais tout !"

Désormais, c'est avec son mari le champion d'équitation Karl Cook qu'elle vit dans cette belle maison. Est-ce que ce dernier souhaiterait se forger des souvenirs avec son épouse dans un nouveau tout nid douillet ? Avant lui, Kaley Cuoco y a vécu avec son mari le joueur de tennis Ryan Sweeting...

Quoi qu'il en soit, avec une fortune estimée à 55 millions de dollars, Kaley Cuoco a largement de quoi s'acheter une autre maison ailleurs en Californie en attendant que celle-ci soit vendue.

Thomas Montet