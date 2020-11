Kamila, enceinte, arrive en urgence à l'hôpital : "Je viens de perdre les eaux !"

Kamila et Noré vont bientôt être parents ! L'ancienne candidate de Secret Story a annoncé avoir perdu les eaux le 28 novembre 2020 en story Instagram. Excitée et impatiente d'accueillir son premier enfant, elle a fait savoir : "On est à 2000. Je viens de perdre les eaux, tout va bien, ça coule juste à flots donc on trace à l'hôpital. Noré va récupérer toutes les affaires, j'ai pas de stress pour l'instant. Heureusement qu'il est là Nono sinon ce serait pas pareil."

C'est incroyable

Pressé de devenir papa, Noré a également donné des nouvelles à ses abonnés lors de leur arrivée à l'hôpital. "On est montés en chambre on attend que le travail se fasse. Qu'est-ce que je suis fier d'elle, c'est une femme forte. Je suis l'homme le plus heureux du monde, j'essaye d'être au taquet. Je la trouve vraiment courageuse et forte comme toutes les femmes qui ont donné naissance à un enfant, c'est incroyable." a-t-il expliqué, très ému.La naissance du bébé de Kamila et Noré n'est donc plus qu'une question d'heures....

Amoureux depuis plus de dix ans, ce couple révélé dans Secret Story 2017 avaient annoncé attendre leur premier enfant le 14 juin 2020 sur Instagram. "1+1 = 3, nous allons avoir un bébé !! On vous dévoile aujourd'hui notre secret bien gardé depuis 4 mois. Les papillons que j'ai dans le ventre depuis plus de 10 ans grâce à mon mari se sont transformés en un petit être précieux", avaient-ils écrit à l'époque.

Un mois plus tard, ils révélaient au cours d'une babyshower organisée au château de Roquefeuille, situé à Pourrières tout près d'Aix-en-Provence, qu'ils attendaient un petit garçon.