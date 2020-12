Kamila : Nouvelles photos de son bébé après un accouchement "pas facile"

Pour rappel, Kamila a accouché de son premier enfant le 29 novembre 2020. Amoureux depuis dix ans, le couple a ainsi concrétisé son amour avec l'arrivée d'un petit garçon prénommé Kenan Noré Abdelali. Comblée, la jolie brune avait annoncé la naissance de son fils sur Instagram en écrivant : "Bienvenue au monde mon petit bébé préféré, Kenan Noré Abdelali. Dieu nous a fait descendre cet ange du ciel pour venir combler nos vies. Désormais le Paradis se trouve sous mes pieds grâce à toi mon ange. Je te protégerai et t'aimerai toute ma vie mon fils, le petit trésor qui manquait à notre vie et qui lui donne encore plus de sens à présent. Nous voilà désormais une vraie famille @noreofficiel je suis comblée. Je crois qu'il n'y a pas de mots assez forts pour décrire ce sentiment de bonheur intense."

Le gagnant de Secret Story 2017 avait lui aussi partagé son bonheur sur Instagram en publiant le premier cliché de son nourrisson. "Kenan Noré Abdelali, mon fils est né hier a 18:50. Dieu merci un magnifique petit garçon en bonne santé avec 3 petit kg de bonheur et une maman @kamilaofficiel qui me surprendra toujours tellement elle est forte !!! Je vous aime ma famille" avait-il écrit, déjà gaga de son fils et toujours aussi épris de son épouse.