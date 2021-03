Kaoutar (Pékin Express 2021) blessée en off : évanouissement, hôpital... Elle se confie (EXCLU)

L'aventure Pékin Express 2021 est malheureusement terminée pour Nour et Kaoutar. La fille et la mère ont été éliminées au terme de l'épisode du 23 mars. Lors d'une interview pour Purepeople, elles ont fait des confidences sur leur aventure. Après avoir notamment confié qu'elles ont été victimes de racisme, elles ont révélé que l'une d'elles s'était blessée en off.

Cela s'est passé lors de l'épisode du 16 mars. Alors qu'elles rejoignaient le présentateur Stéphane Rotenberg, Nour et Kaoutar ont eu une grosse frayeur. Cette dernière a trébuché et a perdu connaissance. "Quand on est montées dans la montagne pour aller voir Stéphane avant le choix pour le duel final, j'ai trébuché et je me suis ouvert le visage. Le poids du sac à dos est venu m'aplatir contre le sol et je suis tombée sur un gros caillou. Je me suis ouvert la joue et j'ai perdu connaissance. La prod a fait le nécessaire. On m'a emmenée à l'hôpital, on m'a mis un bandage", nous a expliqué la participante de 38 ans. Au début de l'épisode diffusé le 23 mars, les téléspectateurs ont en effet pu découvrir qu'elle avait un bandage au niveau des mains.

Plus de peur que de mal heureusement pour Nour et Kaoutar qui ont pu poursuivre leur aventure en Grèce. Un pays dans lequel elles ont connu le racisme. "Il y avait le conflit entre la Grèce et la Turquie au même moment. On est quand même typées de peau, plus moi que Nour, donc ça nous a mis beaucoup de freins dans l'aventure", a confié la mère. Sa fille a précisé qu'elles s'étaient fait insulter et parfois même bousculées. Même la police ou les pompiers n'ont parfois pas été indulgents envers les participantes.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.