Karim Benzema et son rapport à la religion : comment l'attaquant gère la période du Ramadan

Nouvelle nuit magique pour Karim Benzema et le Real Madrid hier soir du côté de Londres. Après avoir terrassé à lui seul le Paris Saint-Germain avec un triplé en quelques minutes il y a plusieurs semaines, l'attaquant de 34 ans a remis ça contre les Blues de Chelsea, devant sa compagne et son fils. Face à N'Golo Kanté et ses coéquipiers, l'ancien lyonnais a proposé un nouveau récital aux fans de football, s'imposant au fil des mois comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Une nouvelle démonstration qui montre qu'à son âge, l'ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo continue de performer au plus haut niveau, ce qu'il doit à une hygiène de vie irréprochable.

Interrogé par le magazine Esquire Middle East récemment, le Français évoque notamment son rapport à sa religion, l'Islam et notamment la période du Ramadan, qui a débuté le 1er avril dernier. Une pratique qui implique de ne pas boire ni manger, du lever au coucher du soleil ce qui ne dérange pas une seule seconde Karim Benzema. "Ça n'a aucun impact. Le Ramadan fait partie de ma vie et ma religion fait du Ramadan une obligation. Pour moi, c'est très important et je me sens bien quand je jeûne", explique-t-il.

Un retour en équipe de France très attendu

Voilà qui a le mérite d'être clair pour le père de Mélia et Ibrahim et quand on voit sa magnifique performance d'hier soir, on a bien envie de le croire. Dans la suite de cette interview fleuve, Karim Benzema revient également sur son retour surprise en équipe de France lors du dernier Euro en juin dernier. "C'est une vraie fierté pour moi et je suis content. Il y a une bonne adaptation, le niveau est très élevé et c'est ce que j'aime", assure-t-il, avant d'annoncer son objectif principal : "Je veux gagner un trophée avec l'équipe de France."

Dans une période faste actuellement, le grand copain de Kylian Mbappé montre donc que le temps n'a pas vraiment d'effet sur lui et qu'à 34 ans, il est plus performant que jamais. Une rigueur de tous les jours qu'il combine parfaitement avec sa pratique de la religion musulmane.