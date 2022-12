Karim Benzema in love de Jordan Ozuna : rares photos du couple pour ses 35 ans, les internautes conquis

Ce lundi 19 décembre, soit le lendemain de la finale de la Coupe du Monde de football perdue par la France contre l'Argentine, Karim Benzema, qui lui n'a pas participé au tournoi pour cause de blessure, a pris tout le monde de court en annonçant sa retraite internationale. Mais aujourd'hui, c'est également son anniversaire. Le footballeur originaire de Bron, dans la banlieue de Lyon, a soufflé sa 35e bougie. "Joyeux anniversaire mon amour et mon meilleur ami", a notamment commenté pour l'occasion sa compagne Jordan Ozuna sur son compte Instagram, en partageant deux irrésistibles photos de son couple.

"Vous êtes beaux ensemble félicitations !", "Couple goal", "Très belle photo", peut-on notamment lire dans l'espace dédié aux commentaires. Un couple craquant donc, qui officialisait son histoire d'amour lors de la cérémonie du Ballon d'or alors que la rumeur courait depuis quelques mois déjà. Pour rappel, Jordan Ozuna, 32 ans, est originaire des Etats-Unis et est mannequin de profession. Elle a déjà travaillé pour nombreuses agences très prestigieuses comme State Management, Caroline Gleason Management, Tricia Brink Management ou encore The Salt Agency, que ce soit à New York, Miami, Los Angeles ou Atlanta.