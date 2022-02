Karim Benzema : Son fils Ibrahim (4 ans) a hérité des beaux cheveux bouclés de sa maman !

Jouera, jouera pas ? C'est la question que tout le monde se pose à quelques heures de la rencontre décisive qui va opposer le Paris Saint-Germain, leader du championnat de France, au Real Madrid, également premier du championnat d'Espagne. Une rencontre au sommet au cours de laquelle on espère voir briller les stars parisiennes, de Messi à Mbappé en passant par Neymar. Sauf qu'en face, il y a également du très lourd avec l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement, Karim Benzema. Sauf qu'il y a un problème de taille, l'ancien lyonnais revient de blessure et n'a pas joué depuis près de 3 semaines, alors sera-t-il apte pour la rencontre ? Rien n'est moins sûr...

En tout cas, l'attaquant revenu en grâce en équipe de France va pouvoir compter sur le soutien de ses proches et notamment sur celui de son fils Ibrahim. Après la naissance de sa fille, Mélia, en février 2014, Karim Benzema a donc eu le bonheur d'avoir un garçon, né en mai 2017, de sa relation avec le mannequin Cora Gauthier. Et le petit Ibrahim est tout simplement adorable ! Sur son compte Instagram, la jeune femme aux 93 000 abonnés publie souvent des photos de son fils et l'on peut très bien s'apercevoir de la ressemblance physique entre le sportif et son fils, mais un élément vient clairement du côté de sa mère, ses beaux cheveux bouclés !

Très proche de son fils, celle qui semble s'être installée à Dubaï avec Ibrahim est originaire de Martinique et le beau mélange avec les origines algériennes de Karim Benzema a donné un résultat particulièrement réussi. Le petit garçon est également très complice avec son père qui poste aussi des photos d'eux lors de leurs vacances ensemble et n'hésite pas à l'appeler en vidéo lorsqu'ils ne sont pas ensemble.